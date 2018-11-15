Четверг, 15 Ноября 2018 14:50

АрмИнфо. Ситуация в следственных изоляторах Армении хуже, чем в Освенциме. С подобным заявлением 15 ноября в Национальном Собрании РА выступила депутат от фракции "Блок Царукян" Наира Зограбян, говоря о законодательной инициативе депутата НС РА Эдмона Марукяна, представившего поправки в Уголовном кодексе страны.

Согласно поправкам, предусмотрено, что для содержащихся в следственных изоляторах лицах, ожидающих вердикта судов, каждый день

содержания определить в 1,5 дня. Тем самым, этот срок засчитывать в срок отбывания наказания. Эдмон Марукян напомнил, что до 2003 года данное положение присутствовало в Уголовном кодексе, после чего по непонятным причинам оно было изъято. Предусмотрено, что законодательная инициатива будет применяться и задним числом. Депутат подчеркнул, что недавно аналогичное положение было закреплено и в законодательстве Российской Федерации.

Как заметила Наира Зограбян, Освенцим в сравнении со следственным изолятором уголовно-исправительного учреждения "Нубарашен" является курортом. В этом СИЗО люди даже спят по очереди. Она подчеркнула, что

представленный документ носит и гуманистический характер.

В свою очередь, вице-спикер НС РА Микаел Мелкумян предложил вместе с Освенцимом использовать в качестве сравнения и Бухенвальд. Он напомнил, что голосование по законопроекту состоится 16 ноября.