Четверг, 15 Ноября 2018 14:34

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 14 ноября с рабочим визитом отправился в Италию.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян в Риме встретился с председателем Национального исследовательского совета Италии Массимо Ингуссио.

В ходе встречи президент Армении и председатель Национального исследовательского совета Италии обсудили развитие армяно-итальянского научного сотрудничества, а также возможности расширения научных связей между странами. Стороны отметили, что у сотрудничества есть большой потенциал, в частности, в сфере естественных наук, высоких технологий и др.

Президент Саркисян пригласил Ингуссио в 2019 году посетить Армению и на месте обсудить конкретные направления делового сотрудничества.