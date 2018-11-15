Четверг, 15 Ноября 2018 14:33

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 ноября в Париже встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, Саакян поздравил Асмик Толмаджян с назначением на ответственную должность, пожелав ей плодотворной работы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления связей между Арцахом и Францией.

Президент Саакян отметил важность тесного взаимодействия дипломатических миссий Арцаха и Армении, назвав это необходимым условием удачного осуществления намеченных программ.

В тот же день президент Арцаха встретился с группой членов Круга дружбы между Францией и Арцахом. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся отношений между Францией и Арцахом.

Президент Саакян отметил, что развитие отношений с Францией является одним из основных направлений внешней политики Арцаха, выразив признательность членам Круга дружбы за усилия, направленные на углубление и расширение двусторонних связей.

Бако Саакян также встретился с руководителями местной структуры АРФ "Дашнакцутюн" во Франции.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, сотрудничества между Арцахом и Францией, региональных процессов.

Глава НКР отметил востребованность и полезность подобных встреч, выразив представителям партии признательность за особое отношение к Арцаху.