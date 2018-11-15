Четверг, 15 Ноября 2018 14:32

АрмИнфо.Правительство Армении 15 ноября отклонило законодательную инициативу депутата от блока "Царукян" Тиграна Уриханяна о запрете на однополый брак.

По словам заместителя министра труда и по социальным вопросам РА Арсена Манукяна, "табу" на заключение однополых браков фиксируется на уровне ст. 35-й Конституции Армении, которая гласит, что брак это союз между мужчиной и женщиной.

То же самое прописано в статье 10 Семейного кодекса страны. Учитывая это, Кабмин решил отклонить документ, поскольку данное положение уже регулируются законодательством республики.

Тем не менее, и.о. премьер-министра Никол Пашинян, во избежание спекуляций, решил поинтересоваться, что будет, если вдруг двое мужчин, или две женщины придут в ЗАГС и пожелают закрепить свой союз. "Есть какая-либо возможность, чтобы такой брак был зарегистрирован?",

- спросил он. В ответ Манукян, ссылаясь на конституционную норму, категорически исключил данную возможность. -