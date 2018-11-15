Четверг, 15 Ноября 2018 14:29

АрмИнфо. Армянские студенты получат право оплачивать обучение в высших учебных заведениях страны в рассрочку. Парламент страны на пленарном заседании 15 ноября обсудил законодательную инициативу председателя постоянной комиссии Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта, депутата Тиграна Уриханяна, в первом чтении представившего поправки в законе "Об образовании".

По словам депутата, законопроектом предлагается, в частности, разрешить студентам вузов выплачивать плату за обучение ежемесячно. В

настоящее время вузы требуют вносить плату с начала учебного года, или, согласно заявлениям студентов, в два этапа с начала семестра, что создает большие трудности для студентов и их родителей. В то же время, как отметил Тигран Уриханян, никто не запрещает студентам и их родителям вносить всю сумму с начала учебного года.

В то же время, и.о. заместителя министра образования и науки РА Ованнес Оваанисян отметил, что правительство РА выдало положительное заключение по представленному документу. До сегодняшнего дня, как отметил и.о. замминистра, применялись механизмы отсрочки выплат за обучение, которые основывались на личных обращениях и заявлениях студентов. Но с принятием закона отпадет необходимость в излишнем документообороте. Правда, как подчеркнул Ованнес Ованнисян, для вузов применение поправок сопряжено с проблемами, связанными с бухгалтерским учетом, но эти проблемы решаемы.

Отметим, что голосование по законопроекту, как ожидается, состоится 16 ноября.