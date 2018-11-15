Четверг, 15 Ноября 2018 14:25

АрмИнфо В Армении проходят всеармейские снайперские соревнования.

В рамках армяно-российского оборонного сотрудничества в соревнованиях впервые принимают участие снайперы 102-ой российской военной базы.

Цель соревнований, стартовавших 12 ноября - проверка различного рода навыков снайперов - их реакция, скорость передвижения, маневренность, умение ориентироваться в сложных ситуациях. Перед снайперами стоит задача пройти полосу препятствий с боевой стрельбой. Военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из разных видов винтовок и пистолетов, а также бросания гранат. В мероприятии задействованы военнослужащие различных подразделений ВС Армении.

С армянской стороны в соревнованиях принимают участие более 50 снайперов, с российской стороны участвуют 6 военнослужащих.

Как армянские, так и российские военнослужащие положительно отметили проведение совместных мероприятий, которые по их убеждению, позволяют обменяться опытом и наладить новые контакты.