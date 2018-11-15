Четверг, 15 Ноября 2018 14:22

АрмИнфо. "Мы поставили задачу провести самые качественные и лучшие выборы в истории Третьей республики", - заявил и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян 15-го ноября на очередном заседании Кабмина.

По словам Пашиняна, имеющуюся планку проведения выборов в РА необходимо поднять на качественно новый уровень и предстоящие выборы провести уже в соответствии с международными стандартами.

В связи с этим, Никол Пашинян отметил необходимость исключения использования административного ресурса в ходе выборов, в частности, отказаться от прежней практики вовлечения образовательной системы в предвыборные процессы.

Как подчеркнул и.о. главы правительства, решение граждан должно быть сформировано в результате грамотно осуществленной агиткампании, которая в итоге будет проявлена путем свободного волеизъявления избирателя. Никол Пашинян также призвал правоохранителей провести профилактические работы для того, чтобы исключить избирательные подкупы. Подобные проявления, как подчеркнул и.о. премьера, встретят жесткую реакцию со всеми юридическими последствиями.

Пашинян коснулся также избирательных списков. По его словам, ранее были случаи, когда в период выборов фиксировалась "миграция" избирателей по избирательным участкам. "Подобные явления необходимо исключить. Мы должны провести выборы на высоком уровне, и я не сомневаюсь, что так и будет", - заключил Никол Пашинян.