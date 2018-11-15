Четверг, 15 Ноября 2018 14:19

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении отреагировала на открытое письмо глав армянских СМИ относительно ареста владельца телеканала, предпринимателя Самвела Майрапетяна и обвинения, звучащие в свой адрес.

Отвечая на обвинения о том, что арест на имущество, активы и финансовые средства Майрапетяна автоматически приводит к закрытию телеканала , Генпрокуратура отмечает: "Если защита Майрапетяна представит обоснования периодического правомерного перечисления финансовых средств телеканалу из личных средств предпринимателя, то будут предприняты меры по разрешению финансовых перечислений с той же периодичностью и соотношением".

Касаясь заявлений о том, что состояние здоровья Майрапетяна несоразмерно с выбранной в его отношении мерой пресечения, Генпрокуратура заметила, что следственный орган начал процедуру по изучению состояния здоровья обвиняемого и по назначению судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, Следственный орган поручил на определенном этапе следствия, изучив все риски, разрешить свидания Майрапетяна с родными.

При этом Генпрокуратура считает непонятным обвинения СМИ и окружения Майрапетяна относительно того, что выбранная в его отношении меры пресечения, а также арест на имущество, активы и финансовые средства, являются проявлением давления на свободу слова, а также СМИ, в конкретном случае на "Второй армянский телеканал", поскольку дело Майрапетяна никак не связано с телеканалом и его деятельностью. "Руководствуясь подобной логикой, можно любое обвинение в отношении любого лица, так или иначе ассоциирующегося с каким-то СМИ, представить как давление на медиа и свободу слова",- говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Напомним, что Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября. Он не принимает предъявленного ему обвинения.