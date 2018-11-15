Четверг, 15 Ноября 2018 13:23

АрмИнфо.Позиции Арцаха и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта достаточно четкие. Об этом в интервью республиканской газете "Азат Арцах" заявил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.

При этом он напомнил, что власти Арцаха в течение многих лет последовательно отмечали необходимость восстановления трехстороннего формата переговоров с прямым и полноправным участием НКР на всех этапах урегулирования, что имеет решающее значение для продвижения мирного процесса и обеспечения его эффективности. "Урегулирование, в свою очередь, должно быть основано на признании факта реализации народом Арцаха права на самоопределение. В связи с этим считаю необходимым подтвердить готовность властей Арцаха де-юре взять на себя свою часть ответственности за обеспечение стабильности и мира в регионе. О необходимости возвращения Арцаха за стол переговоров было заявлено также исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, что закреплено и в программе правительства РА", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Коснувшись заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, согласно которому после предстоящих в декабре парламентских выборов в Армении Никол Пашинян, получит сильный мандат, что позволит предпринять ряд решительных шагов по некоторым направлениям, включая решение карабахской проблемы, Маилян выразил убеждение, что ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано-карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин. Глава внешнеполитического ведомства Арцаха подчеркнул, что карабахская сторона на встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ также высказала свою позицию относительно необходимости восстановления трехстороннего формата переговоров с полноценным участием НКР и пересмотра некоторых подходов, связанных с переговорным процессом. По его словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями, в ходе которого Степанакерт подчеркнул, что он исходит из позиции заинтересованности продвижения переговорного процесса, что позволит придать переговорам новый импульс.

"Что касается заявления американского дипломата Ричарда Миллза, то считаю нужным отметить, что азербайджано-карабахский конфликт не является территориальным. И не случайно, что, по мнению того же Миллза, армянское общество не приемлет каких-либо перспектив, связанных с территориальными уступками. На протяжении лет у меня была возможность в различных международных экспертных и дипломатических кругах аргументировать, почему этот конфликт не является территориальным спором. В частности, вопрос заключается в том, что когда в 1988 году начался новый этап конфликта, территории вокруг бывшей НКАО, даже один из административных районов автономной области, находились под контролем азербайджанцев. То есть, несмотря на то, что эти территории контролировались азербайджанцами, тем не менее, конфликт был. Следовательно, нелогично полагать, что даже при территориальных уступках Арцаха можно добиться урегулирования конфликта. Все это свидетельствует о том, что поиск возможностей для разрешения проблемы на основе территориальных уступок бесперспективен и не отражает сути конфликта. Как неоднократно отмечал президент Арцаха, в основу урегулирования конфликта должно быть положено право народа Арцаха на свободную и безопасную жизнь на своей родине", - подытожил Маилян.