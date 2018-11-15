Четверг, 15 Ноября 2018 13:21

АрмИнфо. В Степанакерте заявили о готовности установить двусторонние добрососедские отношения с Ираном.

Так, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян в интервью республиканской газете "Азат Арцах" говоря о перспективах новых тенденций в отношениях между Ираном и НКР в связи с нынешней геополитической ситуацией, в частности, сказал: "Мы неоднократно заявляли о своей готовности установить двусторонние добрососедские отношения с Ираном.

Учитывая тот факт, что у нас с Ираном общая граница протяженностью 138 км, надеемся, что противоречия между США и Ираном получат мирную развязку, и процессы вокруг Ирана не окажут негативного влияния на армянские государства".