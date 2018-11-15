Так, Маилян в интервью республиканской газете "Азат Арцах" коснувшись необходимости новых международных политических и дипломатических мер сдерживания Азербайджана, которые обеспечат необратимость мирного процесса, в частности, сказал: "В настоящее время свою безопасность мы обеспечиваем главным образом военными средствами, которые классифицируются как элементы "жесткой силы". Однако мы убеждены, что для повышения уровня безопасности необходимо также применение элементов "мягкой силы", в частности, политико-дипломатических методов сдерживания Азербайджана, включая шаги, направленные на международное признание независимости Арцахf. Международное признание Республики Арцах является одним из приоритетов нашей внешнеполитической повестки, что обеспечит необратимость мирного процесса и региональную безопасность".

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