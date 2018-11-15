Четверг, 15 Ноября 2018 13:12

АрмИнфо.И.о. министра юстиции Армении Артак Зейнялян 15 ноября принял специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Клемана Ниалетсосси Вуле.

Как сообщает пресс-служба минюста, Зейналян высоко оценил нынешний уровень сотрудничества и отметил важность визита Вуле в Армению, в контексте ознакомления с событиями, происходящими в стране и обсуждением возможностей углубления сотрудничества.

В свою очередь Клеман Ниалетсосси Вуле представил и.о. министра юстиции вопросы, интересующие их организацию, в частности, касательно реализации прав граждан на свободу мирных собраний, независимости судебных органов, мер, направленных на восстановление доверия общественности к судам и участия гражданского общества в процессе принятия решений.

Касаясь вопросов гостя, исполняющий обязанности министра отметил, что одной из целей правительства является обеспечение основополагающих прав человека, гарантированных Конституцией, и, в качестве примера, отметил высокую толерантность, проявленную властями во время серии мирных собраний.

Говоря о независимости судебной системы, Артак Зейналян отметил, что прежние власти оказывали большое влияние на судебную систему и широко использовали так называемую "телефонную справедливость''. "Наше правительство с самого начала объявило, что не будет оказывать давления на судей. Судьи свободны от обязанности выполнять задания премьер-министра и министра юстиции", - подчеркнул и.о. министра юстиции. В этом контексте Артак Зейналян также отметил важность непрерывных программ, осуществляемых в области электронного правосудия, направленных на обеспечение прозрачности деятельности государства, снижение коррупционных рисков и т. д. Касаясь участия гражданского общества в процессе принятия решений, исполняющий обязанности министра юстиции отметил, что среди других шагов, одним из которых являются общественные советы, примыкающие к министерствам, государство также внедрило ряд электронных инструментов для обеспечения участия гражданского общества в разработке правовых актов. Специальный докладчик ООН высоко оценил позицию правительства по обеспечению независимости судей, отметив, что таким образом правительство обеспечивает верховенство закона в стране. В конце встречи стороны обсудили процесс сотрудничества в борьбе с коррупцией и выразили готовность углубить взаимодействие.