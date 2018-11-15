Четверг, 15 Ноября 2018 13:11

АрмИнфо. На территории Армении днем с 15-18 ноября в большинстве регионов ожидаются осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, осадки ожидаются также ночью 19-го в марзах Вайоц Дзор, Сюник и в Арцахе. Днем 19-го ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.

В Ереване днем с 15-18 ноября время от времени ожидается дождь, 19-го ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла.