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АрмИнфо. На территории Армении днем с 15-18 ноября в большинстве регионов ожидаются осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Согласно источнику, осадки ожидаются также ночью 19-го в марзах Вайоц Дзор, Сюник и в Арцахе. Днем 19-го ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду.
В Ереване днем с 15-18 ноября время от времени ожидается дождь, 19-го ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла.
|Замначальника Полиции: С применением камер видеонаблюдения в Армении количество человеческих жертв в результате ДТП сократилось на 11%
|Hачальник Генштаба Армении проводит встречи в Болгарии
|Правительство Армении законодательно закрепило свое право на проведение заседаний в открытом режиме
|Парламент Армении обсуждает возможность предоставления государственной охраны Католикосу всех армян
|Депутат: Ситуация в следственных изоляторах Армении хуже, чем в Освенциме
|Президент Армении и председатель Национального исследовательского совета Италии обсудили перспективы сотрудничества
|Бако Саакян в Париже провел ряд встреч
|Правительство Армении отклонило законопроект по запрету однополых браков
|Армянские студенты получат право оплачивать обучение в высших учебных заведениях страны в рассрочку
|В Армении проходят всеармейские снайперские соревнования с участием российских снайперов
|Правительство Армении модернизирует систему водоснабжения ряда армянских УИУ
|Правительство Армении 21 ноября созывает внеочередное заседание парламента
|Пашинян: Мы поставили задачу провести самые качественные и лучшие выборы в истории Третьей республики
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|В Армении будет ограничена реклама игр с выигрышем
|Генпрокуратура Армении ответила на обвинения глав СМИ по делу Майрапетяна
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|В Степанакерте заявили о готовности установить двусторонние добрососедские отношения с Ираном
|Министр иностранных дел Арцаха рассказал об элементах сдерживания Азербайджана
|И.о. министра юстиции и специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний обсудили перспективы сотрудничества
|С 15-18 ноября в Армении ожидаются осадки
|Министерство экологии осуществляет программу по ликвидации опасных выбросов в Арарате
|Причиной сложившейся на железной дороге ситуации стала неинформированность рядовых членов ЮКЖД
|Партия "Сасна Црер" выражает свою обеспокоенность, в связи с перспективами политического плюрализма в новом парламенте
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го ноября
|Ардшинбанк стал победителем в номинации «Eikon Award 2018» от «Thomson Reuters»
|Давид Тоноян и руководитель делегации МККК обсудили судьбу плененного Азербайджаном Карена Казаряна
|АНК не примет участие в предстоящих 9 декабря досрочных парламентских выборах
|Вардан Григорян назначен судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана
|За места в армянском парламенте поборются 2 блока и 9 партий
|Представитель партии "Решение гражданина": наши кандидаты в депутаты имеют хороший авторитет в своих округах
|"Оринац еркир" представила список своих кандидатов в депутаты в ЦИК: имена не разглашаются
|В ЦИК Армении представлен пропорциональный список кандидатов в депутаты от АРФ Дашнакцутюн
|"Просвещенная Армения" обнародовала пропорциональный список кандидатов в депутаты
|Пропорциональный список кандидатов в депутаты от РПА возглавил экс-министр обороны Виген Сариксян
|Пашинян: Предстоящие выборы будут лучшими за всю историю третьей республики
|Италия рассматривает возможность реализации в Армении программ в сферах борьбы с коррупцией и правосудия
|Партия "Процветающая Армения" представила свой предвыборный список в Центризбирком
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" представила в ЦИК свой пропорциональный список
|Алиев похвалил белорусское вооружение
|Алиев встал на защиту Лукашенко по вопросу обсуждения внутренних вопросов ОДКБ
|Блок "Мы", в который входят партии "Республика" и "Свободные демократы", возглавит Арам Саркисян
|Мане Тандилян во второй раз подала в отставку
|Демократическо-либеральный союз Армении и Коммунистическая партия бойкотируют досрочные выборы в парламент
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|В Национальном Собрании Армении объявлен перерыв по обсуждаемому проекту государственного бюджета страны 2019 года
|Генсек ОБСЕ выразил безоговорочную поддержку реформам, проводимым в Армении
|"Мой шаг" представил предвыборный список из 183 человек
|Число министерств в Армении сократится почти вдвое
|Арарат Мирзоян: Николу Пашиняну отводится самая активная роль в предстоящей агиткампании
|Европа финансово поддержит внеочередные парламентские выборы в Армении
|Призыв главы Евроделегации в Армении к армянскому избирателю: не поддавайтесь искушению и не берите взятки
|Партия "Еркир Цирани" бойкотирует досрочные парламентские выборы
|Посол ФРГ в Армении: Мы уверены, что это будут лучшие выборы
|По факту стрельбы по автомобилю офицера МО Армении ведется следствие
|Артур Давтян и Мохамад Джафар Монтазери подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2020гг
|"Рамкавары" и "Достойное будущее" не примут участия в выборах, но будут поддерживать Пашиняна и его блок
|Плановый мониторинг карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск со стороны ОБСЕ прошел без инцидентов
|Очередь грузовых транспортных средств на КПП "Верхний Ларс" составляет около 500 метров
|Италия выразила готовность содействовать Армении в антикоррупционной борьбе
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