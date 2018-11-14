Среда, 14 Ноября 2018 21:01

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил первые торги на Бирже Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше мы по телевидению видели бегущие строки с Wall Street. А теперь это пришло и в Казахстан, и мы будем у себя дома это наблюдать. Я объявляю первые торги на Бирже МФЦА открытыми. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Желаю больших успехов в дальнейшей нашей работе!», - сказал Президент на торжественной церемонии запуска, после чего ударил в символический гонг.

Таким образом, на площадке Биржи начались безусловные торги простыми акциями, а также условные торги глобальными депозитарными расписками АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Безусловные торги глобальными депозитарными расписками «Казатомпрома» начнутся ориентировочно 19 ноября 2018 года. «Мы провели успешное IPO, подтвердив статус мирового лидера урановой промышленности, и стали первой компанией, прошедшей листинг на международной бирже «Астана», - отметил председатель Правления нацкомпании «Казатомпром» Галымжан Пирматов.

Напомним, работу самой Биржи Нурсултан Назарбаев запустил 5 июля текущего года символическим ударом в гонг. Биржа МФЦА (AIX) была образована в 2018 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа МФЦА предоставляет равный доступ локальным и глобальным брокерам. В настоящее время десять местных брокерских компаний и один из крупнейших брокеров Китая авторизованы в качестве членов Биржи МФЦА.