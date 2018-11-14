|Вардан Григорян назначен судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана
|За места в армянском парламенте поборются 2 блока и 9 партий
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|"Оринац еркир" представила список своих кандидатов в депутаты в ЦИК: имена не разглашаются
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|Алиев встал на защиту Лукашенко по вопросу обсуждения внутренних вопросов ОДКБ
|Блок "Мы", в который входят партии "Республика" и "Свободные демократы", возглавит Арам Саркисян
|Мане Тандилян во второй раз подала в отставку
|Демократическо-либеральный союз Армении и Коммунистическая партия бойкотируют досрочные выборы в парламент
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|В Национальном Собрании Армении объявлен перерыв по обсуждаемому проекту государственного бюджета страны 2019 года
|Генсек ОБСЕ выразил безоговорочную поддержку реформам, проводимым в Армении
|"Мой шаг" представил предвыборный список из 183 человек
|Число министерств в Армении сократится почти вдвое
|Арарат Мирзоян: Николу Пашиняну отводится самая активная роль в предстоящей агиткампании
|Европа финансово поддержит внеочередные парламентские выборы в Армении
|Призыв главы Евроделегации в Армении к армянскому избирателю: не поддавайтесь искушению и не берите взятки
|Партия "Еркир Цирани" бойкотирует досрочные парламентские выборы
|Посол ФРГ в Армении: Мы уверены, что это будут лучшие выборы
|По факту стрельбы по автомобилю офицера МО Армении ведется следствие
|Артур Давтян и Мохамад Джафар Монтазери подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2020гг
|"Рамкавары" и "Достойное будущее" не примут участия в выборах, но будут поддерживать Пашиняна и его блок
|Плановый мониторинг карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск со стороны ОБСЕ прошел без инцидентов
|Очередь грузовых транспортных средств на КПП "Верхний Ларс" составляет около 500 метров
|Италия выразила готовность содействовать Армении в антикоррупционной борьбе
|Зарегистрированные в ЕС инвестиционные компании намерены осуществить инвестиции в Карабахе
|Европейские инвесторы намерены вложить $100 млн в экономику Арцаха
|Петр Свитальски: Мы ждем лучших в истории Армении выборов
|Америабанк признан Thomson Reuters победителем в категории "Наиболее активный пользователь FXT-платформы"
|Между прокуратурами Армении и Ирана будет подписано соглашение о сотрудничестве на 2019-2020г.г.
|Руководители ряда СМИ просят изменить меру пресечения в отношении генерального директора телеканала H2
|Ален Симонян обрадовал Шармазанова: Вы признали, что при прошлых властях прошли честные выборы
|Президент назначил послов РА в ряде стран
|Партия "Наследие" не станет участвовать в досрочных выборах в парламент Армении
|В Армении состоится показ фильмов из 11 стран Европы
|Президент Армении вовлекает ЮНЕСКО в деятельность по восстановлению культурного наследия Гюмри
|Ашотян спрогнозировал "Моему шагу" 80% голосов на предстоящих выборах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го ноября
|Тигран Уриханян: Партия "Альянс" объединяется с партией "Процветающая Армения"
|Эдмон Марукян: Уже поступают сигналы о готовящихся нарушениях в ходе выборов
|Список партии "Сасна Црер" возглавит Варужан Аветисян
|Микаел Мелкумян: В результате работы следственной комиссии созданы предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию для потребителей Армении
|В Полиции Армении подтвердили информацию о потасовке в Гюмри с участием иностранных граждан
|Роберт Кочарян представил иск против предпринимателя Сильвы Амбарцумян
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс открылся для проезда грузового транспорта
|Зейналян ответил замгенпрокурору Азербайджана: Прежде чем говорить о борьбе с коррупцией не забывайте о громких скандалах с участием властей АР
|Конверс Банк профинансирует открытие Аргентинского центра
|Все парламентские силы высоко оценивают свои возможности на предстоявших выборах
|Молодые российские летчики отработали первый самостоятельный пилотаж на МиГ-29 в небе Армении
|В Армении заменено около 50 процентов российских военнослужащих, проходящих службу по призыву
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|БДИПЧ/ОБСЕ: Мы прибыли сюда не для критики, а для осуществления наблюдательской миссии
АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил первые торги на Бирже Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Раньше мы по телевидению видели бегущие строки с Wall Street. А теперь это пришло и в Казахстан, и мы будем у себя дома это наблюдать. Я объявляю первые торги на Бирже МФЦА открытыми. Поздравляю всех с этим знаменательным событием. Желаю больших успехов в дальнейшей нашей работе!», - сказал Президент на торжественной церемонии запуска, после чего ударил в символический гонг.
Таким образом, на площадке Биржи начались безусловные торги простыми акциями, а также условные торги глобальными депозитарными расписками АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Безусловные торги глобальными депозитарными расписками «Казатомпрома» начнутся ориентировочно 19 ноября 2018 года. «Мы провели успешное IPO, подтвердив статус мирового лидера урановой промышленности, и стали первой компанией, прошедшей листинг на международной бирже «Астана», - отметил председатель Правления нацкомпании «Казатомпром» Галымжан Пирматов.
Напомним, работу самой Биржи Нурсултан Назарбаев запустил 5 июля текущего года символическим ударом в гонг. Биржа МФЦА (AIX) была образована в 2018 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа МФЦА предоставляет равный доступ локальным и глобальным брокерам. В настоящее время десять местных брокерских компаний и один из крупнейших брокеров Китая авторизованы в качестве членов Биржи МФЦА.
|Вардан Григорян назначен судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана
|За места в армянском парламенте поборются 2 блока и 9 партий
|Представитель партии "Решение гражданина": наши кандидаты в депутаты имеют хороший авторитет в своих округах
|"Оринац еркир" представила список своих кандидатов в депутаты в ЦИК: имена не разглашаются
|В ЦИК Армении представлен пропорциональный список кандидатов в депутаты от АРФ Дашнакцутюн
|"Просвещенная Армения" обнародовала пропорциональный список кандидатов в депутаты
|Пропорциональный список кандидатов в депутаты от РПА возглавил экс-министр обороны Виген Сариксян
|Пашинян: Предстоящие выборы будут лучшими за всю историю третьей республики
|Италия рассматривает возможность реализации в Армении программ в сферах борьбы с коррупцией и правосудия
|Партия "Процветающая Армения" представила свой предвыборный список в Центризбирком
|Партия "Христианско-демократическое возрождение" представила в ЦИК свой пропорциональный список
|Алиев похвалил белорусское вооружение
|Алиев встал на защиту Лукашенко по вопросу обсуждения внутренних вопросов ОДКБ
|Блок "Мы", в который входят партии "Республика" и "Свободные демократы", возглавит Арам Саркисян
|Мане Тандилян во второй раз подала в отставку
|Демократическо-либеральный союз Армении и Коммунистическая партия бойкотируют досрочные выборы в парламент
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|В Национальном Собрании Армении объявлен перерыв по обсуждаемому проекту государственного бюджета страны 2019 года
|Генсек ОБСЕ выразил безоговорочную поддержку реформам, проводимым в Армении
|"Мой шаг" представил предвыборный список из 183 человек
|Число министерств в Армении сократится почти вдвое
|Арарат Мирзоян: Николу Пашиняну отводится самая активная роль в предстоящей агиткампании
|Европа финансово поддержит внеочередные парламентские выборы в Армении
|Призыв главы Евроделегации в Армении к армянскому избирателю: не поддавайтесь искушению и не берите взятки
|Партия "Еркир Цирани" бойкотирует досрочные парламентские выборы
|Посол ФРГ в Армении: Мы уверены, что это будут лучшие выборы
|По факту стрельбы по автомобилю офицера МО Армении ведется следствие
|Артур Давтян и Мохамад Джафар Монтазери подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2020гг
|"Рамкавары" и "Достойное будущее" не примут участия в выборах, но будут поддерживать Пашиняна и его блок
|Плановый мониторинг карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск со стороны ОБСЕ прошел без инцидентов
|Очередь грузовых транспортных средств на КПП "Верхний Ларс" составляет около 500 метров
|Италия выразила готовность содействовать Армении в антикоррупционной борьбе
|Зарегистрированные в ЕС инвестиционные компании намерены осуществить инвестиции в Карабахе
|Европейские инвесторы намерены вложить $100 млн в экономику Арцаха
|Петр Свитальски: Мы ждем лучших в истории Армении выборов
|Америабанк признан Thomson Reuters победителем в категории "Наиболее активный пользователь FXT-платформы"
|Между прокуратурами Армении и Ирана будет подписано соглашение о сотрудничестве на 2019-2020г.г.
|Руководители ряда СМИ просят изменить меру пресечения в отношении генерального директора телеканала H2
|Ален Симонян обрадовал Шармазанова: Вы признали, что при прошлых властях прошли честные выборы
|Президент назначил послов РА в ряде стран
|Партия "Наследие" не станет участвовать в досрочных выборах в парламент Армении
|В Армении состоится показ фильмов из 11 стран Европы
|Президент Армении вовлекает ЮНЕСКО в деятельность по восстановлению культурного наследия Гюмри
|Ашотян спрогнозировал "Моему шагу" 80% голосов на предстоящих выборах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го ноября
|Тигран Уриханян: Партия "Альянс" объединяется с партией "Процветающая Армения"
|Эдмон Марукян: Уже поступают сигналы о готовящихся нарушениях в ходе выборов
|Список партии "Сасна Црер" возглавит Варужан Аветисян
|Микаел Мелкумян: В результате работы следственной комиссии созданы предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию для потребителей Армении
|В Полиции Армении подтвердили информацию о потасовке в Гюмри с участием иностранных граждан
|Роберт Кочарян представил иск против предпринимателя Сильвы Амбарцумян
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс открылся для проезда грузового транспорта
|Зейналян ответил замгенпрокурору Азербайджана: Прежде чем говорить о борьбе с коррупцией не забывайте о громких скандалах с участием властей АР
|Конверс Банк профинансирует открытие Аргентинского центра
|Все парламентские силы высоко оценивают свои возможности на предстоявших выборах
|Молодые российские летчики отработали первый самостоятельный пилотаж на МиГ-29 в небе Армении
|В Армении заменено около 50 процентов российских военнослужащих, проходящих службу по призыву
|Микаел Пашаян: Проблемами заторов на КПП "Верхний Ларс" будет заниматься постоянный представитель КГД Армении
|БДИПЧ/ОБСЕ: Внеочередные парламентские выборы соответствуют требования сегодняшнего законодательства
|БДИПЧ/ОБСЕ: Мы прибыли сюда не для критики, а для осуществления наблюдательской миссии
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