Среда, 14 Ноября 2018 20:57

АрмИнфо. Нурсултан Назарбаев указом объявил 2019 год - Годом молодежи, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

"В целях комплексной поддержки молодежи постановляю: 1. Объявить 2019 год Годом молодежи. 2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года молодежи. 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.