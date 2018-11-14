Среда, 14 Ноября 2018 19:33

АрмИнфо. Социал-демократическая партия "Решение гражданина" представила в ЦИК список кандидатов в депутаты. Врио пресс-секретаря партии Миакел Наапетян обнародовал имена первой 5-ки кандидатов. Список возглавили Сурен Саакян, Арaтк Киракосян, Рузанна Торозян, Арег Тадевосян и Айк Саакян. По словам Наапетяна, в список партии включены кандидаты, имеющие "хороший авторитет" в своих округах.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря.