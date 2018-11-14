Среда, 14 Ноября 2018 19:30

АрмИнфо.Партия "Оринац еркир" представила список своих кандидатов в депутаты в ЦИК. Список возглавил лидер партии Артур Багдасарян.

Член партии Мгер Шахгельдян воздержался называть имена кандидатов в депутаты от ОЕК, указав лишь, что в список включены члены партии из Еревана и областей.

Центральная избирательная комиссия в 18.00 завершила прием всех необходимых для участия в выборах документов от политических партий и блоков.