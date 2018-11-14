Среда, 14 Ноября 2018 19:28

АрмИнфо.В Центральную избирательную комиссию Армении представлен пропорциональный список кандидатов в депутаты от АРФ Дашнакцутюн. В списке имена 152 кандидатов в депутаты, 22 из них беспартийные.

Список возглавляют Армен Рустамян (глава фракции АРФД), Арсен Амбарцумян (представитель Верховного органа партии в РА) и Артур

Хачатрян (безработный). 4-ую позицию в списке занимает Арменуи Кюрегян (депутат фракции АРФД), Спартак Сейранян (депутат АРФД), Арцвик Минасян (экс-министр экономического развития и инвестиций), Нуне Петросян, Ишхан Сагателян, Ашот Симонян, Сурен Манукян.

Досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.