Среда, 14 Ноября 2018 19:28

АрмИнфо. Партия "Просвещенная Армения" обнародовала пропорциональный список кандидатов в депутаты.

Список, как и ранее сообщалось, возглавил лидер партии Эдмон Марукян. За ним следуют Мане Тандилян, которая сегодня ранее заявила о сложении полномочий с поста и.о. министра труда и по социальным вопросам, Арман Бабаджанян (главный редактор "Первого информационного"), Геворг Горгисян, Тарон Симонян, Аркадий Хачатрян, Ани Самсонян, Арутюн Бабаян, Карен Симоня. Первую десятку списка замыкает Анна Костанян.

Напомним, что ЦИК завершит прием всех необходимых для участия в выборах документов от политических партий и блоков 14-го ноября в

18.00.