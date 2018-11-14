Среда, 14 Ноября 2018 18:35

АрмИнфо. Предстоящие выборы будут лучшими за всю историю третьей республики. Об этом с трибуны парламента заявил и.о.премьера, лидер блока "Мой шаг" Никол Пашинян.

Он заверил, что в настоящее время идет работа над очисткой избирательных списков от умерших. "С этой целью мы впервые за всю историю выборов напрямую работаем с похоронными бюро",- заявил он.

При этом Пашинян заметил, что законодательство страны не дает возможность очистить списки от выехавших из страны лиц. "Но в будущем мы примем такое положение, которое позволит автоматически исключить из списков выехавших из страны граждан, а потом включить их в списки по прибытию в Армению",- объяснил Пашинян.

Он также заявил, что все те, кто попытается бросить тень на выборы будут строго наказаны, в том числе и учителя и преподаватели, которые вопреки закону примут участие в предвыборной агитации.

Касаясь деятельности парламента 6-ого созыва, Пашинян назвал его историческим. "Мирных характер революции в Армении был обусловлен усилиями всех сторон. И эти события, а также все акторы войдут в историю ",- резюмировал и.о.премьера.