Среда, 14 Ноября 2018 18:07

АрмИнфо.И.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян, в рамках визита в Рим, провел встречу с итальянским коллегой Альфонсо Бонафеде.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста РА, Зейналян на встрече подчеркнул важность шагов по укреплению взаимодействия между министерствами двух стран, констатировав наличие серьезного потенциала для этого.

Стороны подчеркнули важность предоставления правового содействия для поощрения инвестиций со стороны двух стран.

Бонафеде заверил, что, принимая во внимание результаты встречи с министром юстиции Армении, Италия попросит содействия Европейского союза для реализации в РА программ в сферах борьбы с коррупцией и правосудия.