Среда, 14 Ноября 2018 18:05

АрмИнфо.Партия "Процветающая Армения" представила в Центризбирком свой предвыборный список. Об этом сообщил представитель партии Рубен Манукян.

Он заявил, что список возглавит глава партии, депутат парламента Армении Гагик Царукян. За ним следует вице-спикер парламента Микаел Мелкумян, на третьем месте списка Артур Григорян, четверку замыкает Наира Зограбян. Манукян также отметил, что глава партии "Армянское общенациональное движение" Арарат Зурабян на этот раз не включен в список. Также представитель ППА отметил, что их список состоит из 175 кандидатов.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.