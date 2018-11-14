Среда, 14 Ноября 2018 17:40

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев похвалил белорусское вооружение.

Так, на встрече с послом Беларуси в АР Геннадием Ахрамовичем Алиев, в частности, сказал: "Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны ее качеством. И мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает приступы психоза, что крайне удивительно. Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, в европейских странах. Поэтому, удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси", - возмутился Алиев, передает Haqqin.az.

Напомним, что в июне 2018 года стало известно о поставках Беларусью Азербайджану РСЗО "Полонез" и LORA. Азербайджанским СМИ, рассказали, что они были представлены президенту АР Ильхаму Алиеву в ходе открытия очередной военной части. Данные действия дружественной Беларуси вызвали негативную реакцию в Армении.