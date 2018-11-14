Среда, 14 Ноября 2018 17:38

АрмИнфо. Президент Азербайджана Илльхам Алиев пристально наблюдал за недавним саммитом ОДКБ в Астане.

Как передает haqqin.az, об этом заявил сам Алиев на встрече с послом Беларуси в АР Геннадием Ахрамовичем.

"Нам это небезразлично, и думаю это можно понять. Армения - это страна, оккупировавшая территории Азербайджана и конечно, нам небезразлично, представитель какой страны возглавляет ОДКБ, которая является военно-политической организацией. Обсуждение этих вопросов между партнерами и друзьями - это естественно.

Мы обсуждаем и другие вопросы международной политики, и это не должно вызывать какую- то манию в Армении. Недавние заявления МИД Армении я считаю совершенно недопустимыми в международной практике. МИД не может комментировать действия и слова президента другой страны, тем более считающейся союзником, называть их некорректными. Некорректным является такое поведение МИД Армении, которое позволяет себе такого рода выходки. Видимо это результат не совсем адекватного восприятия мира и себя на карте мира", - заявил Алиев.

При этом азербайджанский лидер согласился с тем, что в ОДКБ есть проблемы. Алиев заверил, что этой проблемой в первую очередь является сама Армения. "Конечно, мы с настороженностью восприняли назначение представителя Армении на должность генсека ОДКБ. Во-первых, потому, что это государство проводит враждебную политику по отношению к Азербайджану. Во-вторых, в связи с личностью самого кандидата, который был привлечен к уголовной ответственности за свои деяния. И тут у нас нет сомнений, какими качествами обладал и обладает этот персонаж.

Достаточно вспомнить позорное поведение во время боестолкновений между азербайджанской и армянской армиями, закончившейся горьким поражением для армянской армии. Той армии, которой руководил бывший генсек ОДКБ. То есть само назначение такого человека в столь важную международную организацию, как ОДКБ являлось в определенной степени дискредитацией этой организации. Но, а то, как этот человек был изгнан с уголовным преследованием, является уникальным событием в международной практике. Когда международный чиновник, таким образом привлекается к ответственности и никаких уведомлений странам-членам не поступало. Поэтому, хочу еще раз сказать, что если и есть проблема в ОДКБ, то это Армения ", - сказал Алиев.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым рассказал о деталях саммита ОДКБ в Астане.

Это вызвало негативную реакцию Еревана. Так, 13 ноября на пресс-конференции в Ереване пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись обсуждения президентом Беларуси с послом Азербайджана вопросов внутренней повестки ОДКБ, и корректности этого шага с точки зрения Еревана, особенно если учесть, что вопросы обсуждались с недружественной для Армении страной, в частности, сказала: " Армения рассматривает ОДКБ как площадку обсуждения интересов шести стран. Подобного рода явления свидетельствуют о том, что внутри организации есть проблемы, нуждающиеся в устранении. В Ереване считают, что подобного рода обсуждения некорректны".