Среда, 14 Ноября 2018 17:23

АрмИнфо.И.о. министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян во второй раз подала в отставку, для участия в досрочных выборах в парламент в составе партии "Просвещенная Армения". Об этом Тандилян написала на своей странице в соцсети Facebook.

И.о. министра, в частности, отметила: ''Во время своего пребывания на посту министра для меня были важны проблемы каждого гражданина Армении. И хоть мне не удалось добиться больших достижений, но начатые реформы являются основой для глобальных перемен. Я складываю полномочия с должности и.о. министра труда и социальных вопросов для участия в досрочных выборах Армении в составе партии "Просвещенная Армения". Предстоящие выборы чрезвычайно важны для Армении. В случае, если граждане страны изберут меня, я готова продолжить служить народу в парламенте, в качестве депутата. Социальны вопросы всегда будут в центре моего внимания и в парламенте", - заключила депутат.

Мане Тандилян является вторым номером в списке "Просвещенной Армении".

Отметим, что Мане Тандилян 12 июня 2018 года подавала в отставку, однако, премьер- министр Никол Пашинян не принял ее. Свое решение она обосновала противоречием в вопросе внедрения обязательной накопительной пенсионной системы с нынешним кабмином. Она всегда выступала против ОНПС в нынешнем виде. -0-