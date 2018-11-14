Среда, 14 Ноября 2018 16:37

АрмИнфо."Демократическо-либеральный союз Армении" не будет участвовать в досрочных выборах в Национальное Собрание Армении. Об этом сообщается в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, говорится, что срок досрочных выборов был передвинут с мая на декабрь вследствие неправильной политики бывшей власти. "Поспешные выборы могут быть на руку только прежним и нынешним властям, а внепрарламетские силы оказались в затруднительном положении, так как не был принят новый Избирательный кодекс, и они не успели подготовиться к выборам", - говорится в заявлении.

Отметим, что Коммунистическая партия Армении также заявила, что бойкотирует досрочные выборы в парламент.

Напомним, что большинство не парламентских политических сил выступили с заявлением о том, что не станут участвовать в досрочных выборах.