Среда, 14 Ноября 2018 16:34

АрмИнфо."Мы придаем особую важность становлению демократических институтов в Армении, где особая роль отводится проведению справедливых и прозрачных выборов", - заявил постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в Армении Шомби Шарп 14-го ноября на брифинге перед подписанием документа между правительством Армении и донорами о финансовой поддержке предстоящих выборов.

По его словам, сегодня Армения стоит на рубеже исторических возможностей. Международное сообщество, как отметил Шарп, видит усилия правительства Армении по укреплению демократии, и старается по-возможности содействовать этим процессам. Постоянный координатор ООН выразил уверенность, что благодаря, в том числе, программе "Поддержки избирательных процессов в Армении>, предстоящие выборы пройдут в исключительно справедливой и прозрачной атомсфере. Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Фарнуорт подчеркнула важность программы, заявив, что избиратели должны быть уверены в том, что их голос станет решающим. При этом, она отметила важность не только обеспечения свободы и транспарентности в день выборов, но и всего избирательного процесса. "Надеемся, что не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом. Выборы это начало нового этапа развития Армении>, - заявила посол. Предстоящие выборы, по оценке Фарнуорт, должны быть отправной точкой для установления более интенсивного диалога Армении со странами Европы. "Мы готовы к более тесному сотрудничеству с новым правительством Армении и видим в нем гибкого и надежного партнера", - указала посол.

Временный поверенный в делах посольства Швеции в Армении Мартин Фредриксон, в свою очередь, выразил надежду на то, что в будущем парламенте будут восседать именно те народные избранники, которые избраны народом и пользуются ее доверием. Сегодня в Ереване стартовала программа <Поддержка избирательных процессов в Армении>, финансируемая Правительством Армении, ЕС, ФРГ, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. Они соответственно выделят $0,7 млн., 1,5 млн. евро, 0,7 млн. евро, 0,5 млн. фунтов стерлингов и 1,5 млн. шведских крон. Финансовая поддержка в основном будет направлена на техническую поддержку выборов и развитие избирательных навыков.