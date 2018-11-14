Среда, 14 Ноября 2018 16:30

АрмИнфо.В Национальном Собрании Армении объявлен перерыв по обсуждаемому проекту государственного бюджета страны 2019 года.

По словам вице-спикера парламента Арпине Ованнисян, перерыв, согласно действующему законодательству, объявляется на 4 дня. В течение 24 часов депутаты НС имеют возможность для представления своих предложений по проекту основного экономического закона страны, после чего правительство, обсудив эти предложения, войдет в парламент с окончательным вариантом проекта госбюджета.

Проект бюджета Армении на 2019-й год был одобрен Кабмином 27-го сентября. Обсуждения основного финансово-экономического документа в Национальном Собрании стартовали 1 ноября. Представляя проект и.о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян заявил, что "Бюджет-2019" однозначно нельзя назвать "бюджетом мечты".

"Считаем ли мы, что наша мечта - это жить в стране, где ВВП на душу населения прогнозируется на уровне около $4600, в то время как в 1995-м году показатель составлял $423? Нет, мы претендуем на большее", - заявил он. При этом, как указал он, бюджет на следующий год будет полностью построен в формате программного бюджетирования, что "сулит" стране не только количественные показатели, но и качественные. А реформы в сфере налоговой политики будут призваны, как минимум, не препятствовать развитию экономики, и в целом призваны дать возможность бизнесу дополнительные генерировать доходы для госказны.

Так, согласно проекту бюджета, в 2019 году в условиях экономического роста на уровне 4,9% и роста валового накопления основного капитала в 6,1% прогнозируемый рост экспорта товаров и услуг в ВВП, составит 41% вместо ожидаемых к концу текущего года 38,7%. ВВП в расчете на душу населения в Армении по итогам 2019 года, как ожидается, достигнет $4604 вместо прогнозируемых к концу текущего года $4280. При этом по итогам 2015 года показатель составлял $3512.

Номинальный ВВП Армении в 2019 году, согласно проекту бюджета на будущий год, вырастет приблизительно на 560 млрд. - с ожидаемых к концу 2018 года 6,193.0 млрд драмов ($12,752.6 млн) до заложенных в проекте 6,756.2 млрд драмов ($13,717.5 млн). Рост ВВП, как ожидается, будет обеспечен 0,5%-м ростом чистых непрямых налогов (в 2018-м 0,6%), 2,5% обеспечит рост в сфере услуг (4% в текущем году), строительство вырастет на0,4% (0,6% в 2018 году) агросфера - 0,7% (0,6% в 2018-м), промышленность с ростом на 0,8% (0,9% в текущем финансовом году).

Консолидированный бюджет на следующий год по линии доходов оценивается в 1.533,6 млрд драмов (без поступлений от межбюджетных переводов) вместо 1,343.5 млрд драмов в 2018-м, по линии расходов - 1,685.2 млрд драмов (без поступлений от межбюджетных переводов), против 1,500.5 млрд драмов в текущем году, дефицит - около 151,6 млрд драмов или 2,2% ВВП, против заложенных на 2018-й год 156,9 млрд. драмов или 2,7% ВВП, но пересмотренных до 103,5 млрд драмов (1,7%/ВВП). В 2019 году капитальные расходы с нынешних 2,4% ВВП вырастут до 3,2% ВВП - до 220 млрд драмов. Текущие расходы составят 1,422.7 млрд драмов (21,1%/ВВП), вместо текущих 1,312.3 млрд дамов (21,2%/ВВП). Индекс дефлятор составит 104%, против 104,4% прогнозируемых к концу текущего года.

Доходы госказны составят 1,490.6 млрд драмов (1,354.8 млрд драмов в текущем году) или 22,1% от ВВП, из них налоговые доходы и госпошлины составят 1, 399.2 млрд драмов или 20,7% от ВВП, вместо 1,255.8 млрд драмов или 20.3% ВВП в 2018- м, расходы - 1 трлн 642.2 млрд драмов против нынешних 1,458.3млрд драмов. Бюджеты общин на 2019 год по линии доходов оцениваются в 138,9 млрд драмов (включая официальные гранты из госбюджета), по линии расходов - 138,9 млрд драмов. В текущем году был заложен показатель в размере 130,1 млрд драмов. Прочие доходы бюджета составят в будущем году 52,4 млрд драмов, вместо 23,9 млрд драмов на текущий год, официальные гранты - 39 млрд. Соотношение инвестиций к ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 23,3% вместо 23,6% в 2019-м году.12-месячная инфляция ожидается на уровне 4% с допустимым пределом колебаний +/- 1,5%.

В следующем году в результате проведения налогово-бюджетной политики уровень госдолга будет стабилизирован. Так, ожидается, что показатель соотношения госдолга к ВВП снизится с 55% спрогнозированных к концу 2018-го года до 53,43% ВВП, а соотношение правительственного долга к ВВП к концу 2018 года будет снижен с 53,4% до 49,7%. В целом, к концу 2019-го госдолг вырастет до $7,468 млрд с ожидаемых бюджетом на текущий год порядка $7,2 млрд, или же пересмотренных Минфином $7,053млн. или 55% ВВП, а правительственный долг составит $6 млрд 844,5 млн. о состоянию на 31 декабря 2019-го, как отмечается в бюджетном послании на будущий год, показатель достигнет $7,468 млрд. (расчетный курс армянского драма к доллару $1 = 483.38 драмов). В 2018 году ожидается привлечение кредитных ресурсов в размере $446млн, из коих $31млн по линии ЦБ. В 2019 году планируется привлечь $512млн, по линии ЦБ $21млн.