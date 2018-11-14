Среда, 14 Ноября 2018 16:29

АрмИнфо.Председатель Центробанка Армении Артур Джавадян отбыл в Алматы для участия 15-16 ноября в VIII конгрессе финансистов Казахстана. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЦБ РА.

В рамках конгресса планируется обсуждение ряда тем, в частности касающихся вызовов центральных банков, надзора с учетом рисков, обращения наличности, защиты прав потребителей, глобальных тенденций финансовых рынков, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и СНГ и др.

В ходе визита Председатель ЦБ РА примет участие в 18-ом заседании Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств ЕАЭС.

Предусмотрены также двусторонние встречи главы ЦБ РА с коллегами из стран ЕАЭС, руководителями партнерских структур.

Делегация ЦБ Армении примет участие и в мероприятиях, посвященных празднованию 25- летия национальной валюты Казахстана - тенге.

Отметим, что организаторами VIII конгресса финансистов Казахстана выступают Нацбанк РК и Ассоциация финансистов Казахстана. В связи с празднованием 25-летия введения национальной валюты Казахстана, к участию в Конгрессе приглашены гости из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе руководители центральных банков, представители международных финансовых организаций и профессиональные участники финансового рынка. В рамках Конгресса будут обсуждены вопросы расширения и стимулирования использования национальных валют в расчетах при осуществлении торговой, инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг в современных условиях, роли центробанков в развитии финансового рынка стран и другие темы.