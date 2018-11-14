Среда, 14 Ноября 2018 16:21

АрмИнфо.И.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян, в рамках визита в Рим, провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста РА, Зейналян рассказал о внутриполитической ситуации в Армении, а также результатах 6-месячной деятельности нового правительства.

Гремингер выразил безоговорочную поддержку реформам, проводимым в Армении, в частности, антикоррупционной деятельности.

Зейналян также встретился с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, с которым обсудил ряд вопросов связанных с наблюдательской миссией на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах.