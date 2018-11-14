Среда, 14 Ноября 2018 16:16

АрмИнфо. В составе нового правительства будет не 17 министров, как сегодня, а 9 или 11. Об этом сообщил журналистам и.о. первого вице-премьера правительства Арарат Мирзоян 14-го ноября.

По его словам, госаппарат в его нынешнем виде чрезмерно раздут. Есть многочисленные ГНКО, Фонды и Бюро по реализации программ, миссия которых на сегодня до конца не ясна. Есть и такие, которые осуществляют функции, которые либо дублируют работу, осуществляемую сотрудником министерства, либо ее можно вверить самим министерствам. В итоге, в вышеуказанных организациях сидят люди, которые за ту же работу получают больше, чем госслужащий в министерстве.

В связи с этим, как считает первый вице-премьер, необходимо реформировать весь госаппарат, где-то сократить, где-то добавить. В целом, по словам Мирзояна, из существующих ныне 17 министерств, в новом кабмине, возможно останется 9 или11.

Вместе с тем, как заверил Мирзоян, "оптимизация" госаппарата не подразумевает механическое сокращение персонала. Возможно, где-то и сократят, поскольку посчитают, что работа, ныне выполняемая 300 сотрудниками, можно осуществить 250- ми, но также возможно, что для повышения качества работы привлекут дополнительный персонал. В результате, как заверил представитель правительства, все шаги будут нацелены только на повышение продуктивности работы госаппарата.

Отметим, что прежнее правительство под руководством премьер-министра Карена Карапетяна ранее "оптимизировало" работу Кабмина. Вместо 18-ти министерств, в новый кабмин вошли 17. 18-м - "лишним" оказалось Министерство градостроительства, которое было реорганизовано в Комитет.