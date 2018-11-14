Среда, 14 Ноября 2018 16:15

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян очень активно будет вовлечен в агиткампанию блока "Мой шаг" и будет иметь самую активную роль в ней. Об этом заявил и.о. первого вице-премьера правительства Армении Арарат Мирзоян 14-го ноября на встрече с журналистами.

По словам Мирзояна, все те, кто включены в предвыборный список от блока "Мой шаг" и занимают ту или иную должность, могут заниматься предвыборной агитацией только в рамках и порядке, установленном законом. Если закон требует от лица взять отпуск в ходе агиткампании, то данный чиновник обязательно будет действовать в рамках требований законодательства. Сам Арарат Мирзоян, который будет баллотироваться по рейтинговому списку в избирательном округе Шенгавит и Малация-Себастия, не собирается брать отпуск, поскольку "не намерен слишком интенсивно вовлекаться в процесс".

На вопрос, не слишком ли сильно "эксплуатируется" роль Никола Пашиняна в агиткампании партии "Гражданский договор", учитывая его участие в выборах Совета старейшин Еревана, Мирзоян заявил: <Ни для кого не секрет, что Никол Пашинян очень любим народом. И ни одна политическая сила не может позволить себе такую непозволительную роскошь - отказаться от стратегической возможности, которая сулит ей максимальную выгоду>.

Отметим, что из избирательного округа Шенгавит и Малация-Себастия будет выдвигаться также член правления партии ГП, и.о. министра образования и науки Армении Араик Арутюнян.