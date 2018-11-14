Среда, 14 Ноября 2018 16:13

АрмИнфо.Европейский союз, правительства Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Швеции окажут финансовую поддержку проведению внеочередных парламентских выборов в Армении, которые состоятся 9 декабря. 14-го ноября в Ереване был дан официальный старт программе <Поддержка избирательных процессов в Армении>.

По словам и.о. первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна, цель программы обеспечить проведение справедливых, свободных и прозрачных внеочередных парламентских выборов в РА. В долгосрочной перспективе она направлена также на укрепление возможностей избирательных органов, становление демократических избирательных процессов в Армении.

Документ подписали и.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян, руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски, послы Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении, временный поверенный в делах Швеции и постоянный представитель ООН, постоянный представитель ПРООН в РА.

Программа <Поддержка избирательным процессам в Армении> финансируется Правительством Армении, ЕС, ФРГ, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. Они соответственно выделят $0,7 млн., 1,5 млн. евро, 0,7 млн. евро, 0,5 млн. фунтов стерлингов и 1,5 млн. шведских крон. За финансовой поддержкой к европейским странам обратился кабинет министров Армении.

Финансовая поддержка в основном будет направлена на техническую поддержку выборов и повышение уровня избирательной грамотности граждан.