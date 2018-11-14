Среда, 14 Ноября 2018 16:11

АрмИнфо.Армянский избиратель должен быть уверен, что его голос будет решающим и не пропадет. Такое мнение высказал глава делегации Европейского Союза в Армении посол Петр Свитальски 14-го ноября перед подписанием документа между правительством Армении и европейскими донорами о финансовой поддержке избирательным процессам в РА.

По словам европейского дипломата, ЕС поддерживал проведение демократических выборов и прежде. На сегодня европейские доноры полны надежд на то, что их усилия будут направлены на укрепление уверенности избирателей в том, что их голоса не будут утеряны. Обращаясь и избирателю, посол Свитальски призвал не продавать свои голоса, не поддаваться искушению и не брать взяток, а при соответствующем предложении - не вступать в полемику, а лишь сигнализировать об этом в Полицию. "Думаю после того, что произошло в апреле-мае с.г. в Армении, народ понял, насколько важны для будущего страны демократические выборы. Так что, дорогие армяне, не подводите", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем, Петр Свитальски выразил надежду на то, что новое правительство Армении будет последовательно в вопросе реформирования избирательное законодательство страны. "Мы верим, что у правительства Армении присутствует политическая воля для продолжения избирательных реформ и укрепления демократии", - заявил он.

Отметим, что сегодня е Ереване был дан официальный старт программе "Поддержка избирательных процессов в Армении". Программа финансируется Правительством Армении, ЕС, ФРГ, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. Они соответственно выделят $0,7 млн., 1,5 млн. евро, 0,7 млн. евро, 0,5 млн. фунтов стерлингов и 1,5 млн. шведских крон. Финансовая поддержка в основном будет направлена на техническую поддержку выборов и повышение уровня избирательной грамотности граждан.