Среда, 14 Ноября 2018 16:10

АрмИнфо.Партия "Еркир Цирани" бойкотирует досрочные парламентские выборы, которые состоятся 9 ноября 2018 года. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, отмечается, что в Армении последние 27 лет постоянно подделывались результаты выборов, оказывалось воздействие на судебную систему, у жителей Арцаха отняли право принимать участие в выборах и др. Представители партии отмечают, что временное правительство Никола Пашиняна не решило вопросы, связанные с обеспечением избирательного права, и выборы, назначенные на 9 декабря 2018 года, без изменений избирательной системы являются результатом преступной договоренности. "Представители партии "Еркир Цирани" бойкотируют предстоящее выборы, и считают, что инициатива, носящая название "досрочные парламентские выборы", преследует преступную цель и не исходит из интересов Армении.

Отметим, что почти все непарламентские политические силы отказались принять участие в досрочных парламентских выборах.