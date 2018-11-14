Среда, 14 Ноября 2018 15:44

АрмИнфо.Посол Германии в РА Матиас Кислер уверен, что предстоящие парламентские выборы станут самыми успешными в истории независимой Армении. Об этом он заявил 14-го ноября на брифинге перед подписанием документа между правительством Армении и европейскими донорами о финансовой поддержке предстоящих выборов.

По словам посла, программа подготовлена в рекордно короткие сроки, что говорит о ее важности. <Мы уверены, что это будут лучшие выборы>,

- заявил посол, добавив, что Германия вкладывает 700 тысяч евро в программу.

Сегодня в Ереване стартовала программа <Поддержка избирательных процессов в Армении>, финансируемая Правительством Армении, ЕС, ФРГ, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. Они соответственно выделят $0,7 млн., 1,5 млн. евро, 0,7 млн. евро, 0,5 млн. фунтов стерлингов и 1,5 млн. шведских крон. Финансовая поддержка в основном будет направлена на техническую поддержку выборов и развитие навыков.