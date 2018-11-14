Среда, 14 Ноября 2018 15:44

АрмИнфо.По факту стрельбы по автомобилю офицера МО Армении ведется следствие.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян, в полицию РА поступило сообщение о том, что в районе 03:30 часов по местному времени 14 ноября на пульт управления полиции поступил сигнал от Карена Дарбиняна, проживающего по адресу ул. Мари г. Ереван о том, что неизвестные лица открыли стрельбу по его машине Nissan Pathfinder, припаркованной во дворе. "По факту ведется следствие. В полиции предпринимаются все необходимые меры по выявлению участников и обстоятельств инцидента", - отметил Джаноян.

Меж тем, как сообщают СМИ, потерпевший Карен Дарбинян служит в рядах ВС Армении в звании полковника, он является заместителем начальника управления.