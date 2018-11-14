Среда, 14 Ноября 2018 13:56

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, находящийся с рабочим визитом в Иране, встретился с иранским коллегой Мохамадом Джафаром Монтазери.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, Монтазери отметил, что основанные на взаимном доверии и многовековой дружбе армяно-иранские отношения позволяют на основе существующей нормативной базы обсудить перспективы дальнейшего углубления взаимодействия между прокуратурами двух стран, а также выработать механизмы и средства решения рабочих вопросов в области правовой взаимопомощи для борьбы с преступностью.

В свою очередь Давтян выразил убеждение, что эта встреча станет началом нового этапа в сотрудничестве двух ведомств, и будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия правоохранительных структур двух стран.

На встрече обсуждались как перспективы взаимодействия с прокуратурами соседних стран, так и конкретные шаги по улучшению практической деятельности по правовой взаимопомощи.

Генпрокуроры Армении и Ирана обсудили вопрос возможной оптимизации сроков подачи ходатайств о правовой помощи по уголовным делам. Было отмечено, что после их встречи в Санкт-Петербурге в этом направлении зафиксированы положительные тенденции, но есть необходимость ускорения процесса.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2020гг между прокуратурами Армении и Ирана, которая предусматривает проведение ряда мероприятий в Ереване и Тегеране.

Они касаются практических вопросов сотрудничества в области выдачи и правовой помощи по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного ввоза наркотических средств и незаконного оборота наркотиков, а также выявления, изъятия, конфискации и возвращения активов в результате уголовных преступлений и обмен опытом.

"Я убежден, что в результате реализации нашей программы сотрудничества прокуроры наших государств, помимо обмена практическими и теоретическими знаниями друг с другом, получат возможность посредством личных контактов развивать дальнейшее сотрудничество между двумя прокуратурами", - сказал Давтян, в заключение пригласив иранского коллегу в Армению.