Среда, 14 Ноября 2018 13:29

АрмИнфо.Партия "Рамкавар Азатакан" не примет участия в предстоящих в Армении парламентских выборах "по ряду объективных причин". Об этом говорится в заявлении ПРА, поступившем в АрмИнфо.

При этом партия призвала своих последователей проголосовать за возглавляемый и.о.премьер-министра Никола Пашиняна блок "Мой шаг". В свою очередь, партия "Достойное будущее" также заявила об отказе от участия в выборах, мотивировав это стремлением предоставить Пашиняну и его команде возможность полноценного формирования власти и проведения реформ. С учетом этого партия заявила об отказе от своей оппозиционной стратегии. "Мы готовы поделиться нашим опытом с новыми властями республики",- говорится в заявлении. Партия также подчеркивает, что будет последовательно добиваться включения в законодательство страны положения, предоставляющего возможность армянам Диаспоры голосовать на выборах в Армении. "Достойное будущее" будет также ратовать за возвращение Армении к президентской форме правления.

Отметим, что практически все внепарламентские силы заявили об отказе участия в выборах, некоторые из них мотивировали это тем фактом, что выборы проводятся по принятому при бывших властях Избирательному Кодексу.