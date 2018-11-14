Среда, 14 Ноября 2018 13:11

АрмИнфо. Очередь грузовых транспортных средств на российском участке КПП "Верхний Ларс" составляет около 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии.

При этом в армянском посольстве проинформировали, что дорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.

Отметим, что со второй половины дня 11 ноября на КПП "Верхний Ларс" c российской стороны стали скапливаться фуры.

Отметим, что дорога в направлении "Верхний Ларс" периодически закрывается по причине ухудшения климатических условий. Накануне на КПП вновь образовалась многокилометровая пробка в 2 км. На данный момент это единственно действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией. Опозни, селевые потоки и наводнения также создают проблемы. По этой причине власти Грузии решили построить новый участок дороги до грузино- российской границе, включая 9-км.тоннель. Строительство участка Квешети-Коби, расположенного на дороге международного значения Мхцета-Степацминда-Ларс, позволит сократить время в пути от Тбилиси до КПП "Казбеги" на 1 час. В рамках проекта запланировано строительство асфальтобетонной дороги длиной 22,7 километра, шести мостов и пяти тоннелей, в том числе и девятикилометрового тоннеля. Тоннель пророют под Крестовым перевалом

- от села Цкере до села Коби. Этот тоннель станет самым длинным в Грузии. После завершения проекта проблема схода лавин и сложных метеоусловий будет полностью решена.

Ранее АрмИнфо сообщало, что власти Грузии и России договорились о применении соглашения "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли". Посредниками на переговорах между РФ и Грузией были власти Швейцарии. Москва и Тбилиси договорились пригласить международных посредников, призванных контролировать поток грузов и производить соответствующую маркировку. Согласно документу, регулировались основные принципы таможенного администрирования и мониторинга товарооборота на российско-абхазской границе. Осуществление мониторинга ложилось на швейцарскую компанию SGS, в полномочия которой будет входить предоставление информации о грузах, вывозимых в Россию и ввозимых из России по указанным транспортным коридорам.