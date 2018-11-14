Среда, 14 Ноября 2018 13:02

АрмИнфо. Зарегистрированные в странах Европейского Союза инвесторы намерены увеличить свое долевое участие в ООО "Арцах ГЭС". Об этом было сообщено на состоявшейся 14 ноября встрече государственного министра Карабаха Григория Мартиросяна с представителями инвестиционных компаний.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Арцаха, Григорий Мартиросян приветствовал уже осуществленные инвесторами вложения в энергетическую сферу республики. Он представил гостям возможности для осуществления инвестиций в такие сферы, как пенсионная система, малая авиация, сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, в которые инвесторы также намерены вложиться