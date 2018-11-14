Среда, 14 Ноября 2018 11:51

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Никол Пашинян накануне принял аккредитованных в Армении послов государств-членов Европейского союза во главе с руководителем делегации ЕС, послом Петром Свитальски.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Никол Пашинян отметил, что развитие отношений с Европейским союзом является одним из приоритетов внешней политики Армении и подчеркнул важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, которое обеспечивает эффективные механизмы развития двустороннего партнерства и реализации реформ в РА. По его словам, межведомственной комиссией уже разработана и передана на обсуждение в ЕС дорожная карта для реализации соглашения. И.о. премьер-министра отметил, что Армения находится в процессе исторических перемен, и реформы направлены на развитие демократии и экономики, борьбу с коррупцией, модернизацию системы правосудия, защиту прав человека, укрепление свободы слова и др. По словам Никола Пашиняна, все изменения и реформы основаны на требовании общества. Пашинян подчеркнул важность финансовой и технической помощи, оказанной ЕС Армении, и выразил уверенность, что благодаря этому все запланированные программы более эффективными и предметными. Никол Пашинян отметил, что борьба с коррупцией и реформы в вышеупомянутых направлениях в новой Армении являются приоритетом для правительства.

Коснувшись предстоящих парламентских выборов, Никол Пашинян подчеркнул, что они будут иметь большое значение в плане укрепления демократии в РА. "Новый парламент и правительство будут построены на широкой общественной поддержке и доверии, что поможет довести до конца процесс, начатый бархатной революцией", - указал Пашинян. Поблагодарив ЕС за поддержку в организации выборов, и.о. главы армянского правительства заявил о планах кабмина РА рефомировать политические и экономические институты в республике. При этом, как подчеркнул Пашинян, поддержка ЕС поможет дополнить существующие у Армении возможности, чтобы сделать реформы более эффективными. "Не случайно, что сегодня, когда мы достигли значительного прогресса в укреплении демократии, наше общество ожидает большей поддержки со стороны европейских партнеров", - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности главы правительства добавил, что Восточное партнерство является движущей силой сотрудничества Армении с ЕС, и Армения готова сделать все возможное для максимально эффективного сотрудничества. Никол Пашинян придал большое значение расширению сотрудничества в сфере торгового оборота и инвестиций, а также реализации соответствующих шагов. "Чем эффективнее мы укрепляем верховенство закона и создание равных условий в экономике, тем более широкие перспективы открываются для развития двустороннего экономического сотрудничества и привлечения инвестиций из стран ЕС",

- сказал и.о. премьер- министра, отметив важность шагов по либерализации визового режима.

Никол Пашинян выразил удовлетворение в связи со сбалансированным подходом ЕС в вопросе урегулирования Арцахской проблемы и поддержкой усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян подчеркнул важность более тесного знакомства с потребностями и устремлениями народа Арцаха. Он обратил внимание на необходимость использования в документах ЕС согласованных формулировок, которые будут соответствовать позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также подчеркнул важность последовательных усилий ЕС по предотвращению военных эскалаций и провокаций в регионе.

Петр Свитальски, в свою очередь, подчеркнул факт позитивных изменений

в Армении и выразил уверенность, что они обеспечат новый результат

для армянского народа. По словам посла, реализация программ по

конкретным направлениям в рамках Соглашения о всеобъемлющем и

расширенном партнерстве будет способствовать осуществлению всеобъемлющих и институциональных реформ в Армении, которые придадут новый импульс развитию и прогрессу нашей страны.

Глава Европейской делегации в РА отметил важность шагов правительства по реализации целевых и последовательных программ по борьбе с коррупцией, модернизации системы управления, защите прав человека, укреплению свободы слова, улучшению инвестиционной среды. Посол подчеркнул, что ЕС готов продолжать поддержку Армении. Он выразил уверенность, что при поддержке ЕС внеочередные парламентские выборы будут свободными, справедливыми, прозрачными. "Мы ждем лучших в истории Армении выборов", - подчеркнул Петр Свитальски.

В ходе встречи Никол Пашинян ответил на вопросы послов, которые касались политических изменений в Армении, процесса реформ, предстоящих парламентских выборов, урегулирования карабахского конфликта и других проблем регионального значения.