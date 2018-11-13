Вторник, 13 Ноября 2018 20:47

АрмИнфо. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на IV ежегодном заседании «Астана Клуба» назвал ряд ключевых маркеров и рисков новой реальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Растущие противоречия между крупными державами усиливают неустойчивость нынешнего миропорядка, делая события все менее предсказуемыми. Такой конфронтации мы давно не наблюдали. Так называемый пост-биполярный мировой порядок окончательно уходит в прошлое. На наших глазах формируются контуры «Большой Евразии», - сказал Президент Казахстана. По его словам, влияние на этот процесс оказывают как меняющийся расклад между глобальными игроками, так и растущая конкуренция между региональными державами. «И все они пока еще не могут преодолеть фундаментальные разногласия в главном вопросе - о будущем формате мироустройства», - добавил Нурсултан Назарбаев.

«Обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР проходит не только в глобальном контексте, но и в периметре «Большой Евразии». Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда, если вспомним историю, однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается. Отныне масштабные кризисы возможны как никогда. В разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты. Недопонимания, просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации», - отметил Глава государства.

Вместе с тем, Назарбаев выступил с предложением о создании организации коллективной безопасности Азии. «Азии нужна своя организация коллективной безопасности. Внутренние падения - это вопрос времени. Казахстанская инициатива совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, в которой сегодня участвуют 30 государств Азиатского континента, могла бы стать фундаментом для будущей организации по безопасности и сотрудничеству в Азии. Данная организация совместно с ОБСЕ могли бы организовать зону безопасности на всём Евразийском субконтиненте»,- сказал Президент.

На пути к реализации этой идеи, Глава государства предложил провести совместное консультативное заседание ОБСЕ. Также Н.Назарбаев предложил на базе «Астана клуба» провести в Астане конференцию по безопасности Евразии. «Международному сообществу необходимо выработать глобальную стратегию взаимодействия в области развития информационного пространства в борьбе с киберпреступлениями»,- отметил он.