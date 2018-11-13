Вторник, 13 Ноября 2018 20:22

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на IV ежегодном заседании «Астана Клуба», отметил, что Астана была предложена в качестве площадки для переговоров Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно, в эти дни, в Париже говорили о том, что Первая и Вторая мировые войны начались из-за отсутствия переговоров и диалогов. Мое предложение заключалось в том, чтобы великие державы всегда с большой ответственностью подходили к мировым делам с точки зрения будущего человечества. Особенно Россия, Китай, США, Европейский союз. Эти четыре стороны в нынешних условиях должны найти новые форматы диалога», - подчеркнул Президент Казахстана. Глава государства напомнил, что после Первой мировой войны США инициировали создание Лиги Наций, после Второй мировой - ООН. «Я понимаю, что это непростая задача, но я предложил площадку Астаны для встречи этих четырех сил, которые могли бы сесть и спокойно обсудить проблемы - экономические, политические, военные и другие», - заявил Нурсултан Назарбаев.