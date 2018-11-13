Вторник, 13 Ноября 2018 19:13

АрмИнфо.Лидирующий поставщик аналитических решений для бизнеса и профессионалов финансового рынка - компания Thomson Reuters признала Америабанк победителем в категории "Наиболее активный пользователь FXT- платформы". Об этом сообщает пресс-служба Банка.

Согласно сообщению, компания Thomson Reuters провела в Ереване презентацию запуска новой системы Matching, на которой собрались участники финансового рынка Армении. В рамках мероприятия прошла церемония награждения наиболее активных пользователей торговых решений Thomson Reuters за 2018 год в Армении.

Отметим, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка на 1 июля 2018г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.