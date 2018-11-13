Как передает пресс-служба ведомства, визит генпрокурора в ИРИ совершается по приглашению генпрокурора Ирана Мохамада Джафара Монтазери, которое было сделано в ходе личной встречи в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге рамках очередного заседания координационного совета генпрокуроров стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи запланирована встреча с генпрокурором Ирана Мохамадом Джафаром Монтазери, в ходе которой стороны обсудят вопросы, касающиеся активизации практических контактов между прокурорскими системами двух стран, обмена опытом, улучшения практики взаимодействия по уголовным делам, повышения эффективности в борьбе с транснациональными преступными группировками. Предусмотрено также подписание соглашения между прокуратурами Армении и Ирана о сотрудничестве на 2019-2020г.г.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.