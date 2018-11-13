Вторник, 13 Ноября 2018 19:12

АрмИнфо.Руководители ряда средств массовой информации Армении обратились с открытым письмом к исполняющему обязанности премьер- министра РА Николу Пашиняну с призывом изменить меру пресечения в отношении генерального директора телеканала H2 Самвела Майрапетяна.

В письме, под которым подписались руководители 11 СМИ, копия которого направлена также генпрокурору Артуру Давтяну и начальнику Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, отмечается, что Самвел Майрапетян находится под арестом в связи с делом 10,5 – летней давности по основанному на показаниях одного человека обвинению в содействии в получения взятки. В этот период адвокаты Самвела Майрапетяна обращались во все инстанции с ходатайством об изменении меры пресечения. К этим требованиям присоединились и некоторые представители интеллигенции и руководители ряда СМИ страны, однако эти усилия не увенчались успехом. В этой связи, руководители СМИ рассчитывают на содействие главы правительства.