Вторник, 13 Ноября 2018 18:56

АрмИнфо.Республиканская партия Армении не может претендовать на роль парламентской оппозиции, поскольку она не знает нужд народа, настолько в период своего правления отдалилась от граждан страны. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от блока "Елк" Ален Симонян.

"РПА может стать оппозицией, но через 5-10 лет, когда, не будучи во власти, будет общаться с нардом и узнает его нужды",- отметил Симонян. Он также ответил тем республиканцам, которые считают, что кроме и.о. премьера Никола Пашиняна у других членов партии "Мой шаг" нет рейтинга. "Напомню, что некоторые из нас стали депутатами по рейтинговой системе",- заметил он.

Данное заявление обрадовало вице-спикера, пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, который констатировал, что тем самым бывший оппозиционер признал, что при прошлых властях прошли честные выборы, давшие возможность оппозиции победить по рейтинговой системе.

Шармазанов также ответил на заявление Симоняна о том, что РПА не может быть оппозицией. "РПА будет оппозицией и второй силой в парламенте. Она будет настоящей оппозицией, будет критиковать все негативные явления, но поддерживать те шаги правительства, которые исходят из интересов народа",- заявил Шармазанов, подчеркнул, что предстоящие выборы являются поспешными и не исходят из интересов государства.