Вторник, 13 Ноября 2018 18:46

АрмИнфо.Партия "Наследия" не станет участвовать в досрочных выборах в Нацональное Собрание Армении. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, говорится: "Мы надеялись, что временное правительство и его руководство после выборов воплотит в реальность все свои идеи, в том числе внесет изменения в Избирательный кодекс. Как бы то ни было, мы желаем гражданам Армении успехов в формировании нового парламента страны".