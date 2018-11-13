Вторник, 13 Ноября 2018 18:42

АрмИнфо. В рамках мероприятий года Европейского культурного наследия в Армении в республике состоится показ фильмов из 11 стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.

Согласно источнику, глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский отметил, что целью мероприятия является поощрение европейского искусства у граждан Армении. Открытие фестиваля состоится 17 ноября в кинотеатре "Москва". Фильмы будут показываться на английском языке с армянским титрами.